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Бойовики палили з "Граду" під Красногорівкою

Вівторок, 22 листопада 2016, 11:33

Бойовики вранці 22 листопада застосували реактивні системи залпового вогню "Град" по позиціях українських бійців у районі Красногорівки Донецької області.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО у Facebook.

"Сьогодні зранку бойовики відкрили вогонь по наших позиціях в районі Красногорівки, використовуючи установки РСЗВ "Град - П" ("Партизан")", – інформує відомство.

"Окупанти випустили у наш бік 4 одиночні боєприпаси від РСЗВ БМ-21 "Град" калібром 122 міліметри", – заявляє прес-центр штабу.

Як відомо, місто Красногорівка контролює українська влада, але місто фактично примикає до західних околиць окупованого нині Донецька, зокрема до Петрівського району

Мінські угоди від 12 лютого 2015 року передбачали відведення важких озброєнь сторонами "на рівні відстані з метою створення зони безпеки шириною мінімум 50 км один від одного для артилерійських систем калібром 100 мм і більше, зони безпеки шириною 70 км для РСЗВ й шириною 140 км для РСЗВ "Торнадо-З", "Ураган", "Смерч" і тактичних ракетних систем "Точка" ("Точка У")" – для українських військ від фактичної лінії зіткнення, для бойовиків – від лінії зіткнення за меморандумом від 19 вересня 2014 року.  

"Українська правда" у Threads

Теми: Донбасбойові дії
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