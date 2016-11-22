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Боевики палили из "Града" под Красногоровкой

Вторник, 22 ноября 2016, 11:33

Боевики утром 22 ноября применили реактивные системы залпового огня "Град" по позициям украинских бойцов в районе Красногоровки Донецкой области.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

"Сегодня утром боевики открыли огонь по нашим позициям в районе Красногоровки, используя установки РСЗО "Град - П" ("Партизан")", – информирует ведомство.

"Оккупанты выпустили в нашу сторону 4 одиночных боеприпаса от РСЗО БМ-21 "Град" калибром 122 миллиметра", – заявляет пресс-центр штаба.

Как известно, город Красногоровка контролируют украинские власти, но город фактически примыкает к западным окраинам оккупированного сейчас Донецка, в частности к Петровскому району

Минские соглашения от 12 февраля 2015 года предусматривали отвод тяжелых вооружений сторонами "на равные расстояния с целью создания зоны безопасности шириной минимум 50 км друг от друга для артиллерийских систем калибром 100 мм и больше, зоны безопасности шириной 70 км для РСЗО и шириной 140 км для РСЗО "Торнадо-С", "Ураган", "Смерч" и тактических ракетных систем "Точка" ("Точка У")" – для украинских войск от фактической линии столкновения, для боевиков – от линии столкновения по меморандуму от 19 сентября 2014 года.

Темы: Донбассбоевые действия
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