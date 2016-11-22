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Вищий адмінсуд залишив Горішнім Плавням нову назву

Вівторок, 22 листопада 2016, 16:21

Вищий адмінсуд України відмовився повертати Горішнім Плавням стару назву -  Комсомольськ.

Про це повідомив перший заступник міського голови Олександр Чуприна, який представляє на засіданні сторону заявника, передає Світанок Полтавщини.

Мерія просила суд визнати рішення Верховної Ради про перейменування міста незаконним.

Обґрунтування відмови в письмовій формі суд повинен надати протягом п'яти днів.

Раніше Верховна Рада прийняла постанову про перейменування Комсомольська в Горішні Плавні поряд з іншими населеними пунктами у рамках декомунізації.

Читайте також Як місто Комсомольськ об’єдналося проти села Горішні Плавні

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Теми: декомунізація
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