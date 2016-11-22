Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В Одесі на ковзанці зчинили стрілянину

Вівторок, 22 листопада 2016, 19:49

Поліція затримала вісьмох учасників бійки та стрілянини на ковзанці "Умка" в Одесі.

Про це повідомила прес-служба поліції Одеської області.

Згідно з інформацією, конфлікт стався у вівторок вдень через те, що два власники намагалися поділити між собою майно. З кожного боку прийшли юнаки, між якими в подальшому почалася бійка. Декілька осіб при цьому почали стріляти. 

Поліція затримала вісьмох, серед них – двоє, які почали стрілянину.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Українська правда

Теми: Одесакриміналполіція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Спроба підкупу Найєма і Кубракова: НАБУ і САП завершили розслідування щодо двох нардепів

Сирський: Наступ російської армії зазнає невдачі

ДБР проводить обшуки в справі онлайн-казино, пов'язаних із Parimatch – джерело

"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича

ЄС готовий піти на поступки Угорщині, щоб розблокувати допомогу Україні − FT

У ДПСУ розповіли, яка ситуація на кордоні України і Польщі

Усі новини...
Одеса
НАЗК: Одеський військком Борисов незаконно збагатився на 188 млн
Одесу можуть захистити додаткові системи SAMP/T або Patriot – Зеленський
Атака на Одещину: влучили в зерновий термінал порту, понівечені будинки, велика пожежа на складах
Останні новини
15:57
В Естонії суд скасував штраф депутату, який вивісив радянський прапор у Талліні
15:57
Скасування святкових днів під час війни більше не є важливим для економіки - Нацбанк
15:51
Франківщина шукає охочих будувати укріплення на Донеччині: обіцяють бронь
15:39
У Борисполі покарають чоловіка, чий пес гуляв без намордника і покусав дітей
15:37
НАТО: Удари США і Британії по силах хуситів були оборонними
15:37
Закриття кордону Фінляндії: 11 іранців прослизнули "через хащі" з боку Росії
15:26
Спроба підкупу Найєма і Кубракова: НАБУ і САП завершили розслідування щодо двох нардепів
15:26
Сирський: Наступ російської армії зазнає невдачі
15:21
Бізнес продовжує наполягати на ризиках Нацстратегії доходів - заява
15:21
Медведєв під час візиту Сунака до Києва пригрозив Британії війною
Усі новини...
Реклама: