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В Одессе на катке открыли стрельбу

Вторник, 22 ноября 2016, 19:49

Полиция задержала восьмерых участников драки и стрельбы на катке "Умка" в Одессе.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Одесской области.

Согласно информации, конфликт произошел во вторник днем из-за того, что два владельца пытались поделить между собой имущество. С каждой стороны пришли юноши, между которыми в дальнейшем началась драка. Несколько человек при этом начали стрелять.

Полиция задержала восьмерых, среди них - двое, которые начали стрельбу.

Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Украинская правда

Темы: Одессакриминалполиция
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