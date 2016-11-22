Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Слідча група з МН17 наполягатиме, щоб обставини катастрофи Боїнга розслідував МКС

Вівторок, 22 листопада 2016, 20:56

Міжнародна слідча група, що займається розслідуванням катастрофи Боїнга рейсу МН17 на Донбасі в 2014 році, буде просити Міжнародний кримінальний суд розглядати цей злочин як наслідок державної зради екс-президента України Віктора Януковича і подальшої окупації Криму та частини Донбасу Росією.

Про це заявив генпрокурор Юрій Луценко журналістам у Гаазі (Нідерланди) у вівторок.

"Тут (катастрофа МН17) розглядається як військовий злочин, і, ймовірно, як злочин проти людяності. Спільна слідча група чотирьох країн, зокрема й України, буде також наполягатиме на розгляді цієї справи в Міжнародному кримінальному суді", - сказав він.

Він пояснив, що військові злочини і злочини проти людяності на Сході України є наслідком окупації територій Росією, що в свою чергу було спровоковано зверненням екс-президента України Віктора Януковича до РФ "у спробах утримати владу" під час Революції Гідності.

Таким чином, за словами генпрокурора, Україна наполягає на існуванні причинно-наслідкового зв'язку між цими подіями і просить МКС розслідувати ці факти.

При цьому Луценко додав, що українське слідство не має можливості своїми силами притягнути до відповідальності колишніх керівників держави, оскільки ті перебувають на території Росії.

"Притягнення до відповідальності організаторів цих злочинів перебуває за межами наших можливостей", - сказав він, уточнивши, що йдеться про Януковича та його оточення.

"Також у Москві переховуються ті, хто віддавав накази, які порушують міжнародні конвенції, зокрема, Женевську конвенцію про правила ведення війни", - зазначив він.

За словами Луценка, протягом року українське слідство комунікує з офісом прокурора МКС, надаючи масив доказів, щоб отримати перспективу судового розгляду в МКС.

Генпрокурор уточнив, що українські правоохоронці розслідують кримінальне провадження за безпосередніми виконавцями цих злочинів.

Інтерфакс-Україна

Теми: Луценкоавіа
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Україна уклала з Британією договір про безпеку

Спроба підкупу Найєма і Кубракова: НАБУ і САП завершили розслідування щодо двох нардепів

Сирський: Наступ російської армії зазнає невдачі

ДБР проводить обшуки в справі онлайн-казино, пов'язаних із Parimatch – джерело

"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича

ЄС готовий піти на поступки Угорщині, щоб розблокувати допомогу Україні − FT

Усі новини...
Луценко
Луценко заявив, що йде з армії через інвалідність
Луценко заявив, що його перевели з Бахмута
Луценко про своє призначення на фронті: Друзі надмірно щасливі, недруги ненавидять
Останні новини
16:20
Гігантські людиноподібні мавпи вимерли, ймовірно, через зміну клімату – дослідження
16:17
BlackRock купує Global Infrastructure Partners за 12,5 млрд доларів: угода стане рекордною для інвестгіганта
16:16
Інтенсивне застосування дронів унеможливлює і російські, і українські наступальні операції – Буданов
16:10
Україна уклала з Британією договір про безпеку
15:57
В Естонії суд скасував штраф депутату, який вивісив радянський прапор у Талліні
15:57
Скасування святкових днів під час війни більше не є важливим для економіки - Нацбанк
15:51
Франківщина шукає охочих будувати укріплення на Донеччині: обіцяють бронь
15:39
У Борисполі покарають чоловіка, чий пес гуляв без намордника і покусав дітей
15:37
НАТО: Удари США і Британії по силах хуситів були оборонними
15:37
Закриття кордону Фінляндії: 11 іранців прослизнули "через хащі" з боку Росії
Усі новини...
Реклама: