Следственная группа из МН17 будет настаивать, чтобы обстоятельства катастрофы Боинга расследовал МКС

Международная следственная группа, занимающаяся расследованием катастрофы Боинга рейса МН17 на Донбассе в 2014 году, будет просить Международный уголовный суд рассматривать данное преступление как следствие государственной измены экс-президента Украины Виктора Януковича и последующей оккупации Крыма и части Донбасса Россией.

Об этом заявил генпрокурор Юрий Луценко журналистам в Гааге (Нидерланды) во вторник.



"Здесь это (катастрофа МН17) рассматривается как военное преступление, и, вероятно, как преступление против человечности. Совместная следственная группа четырех стран, в том числе, и Украины, будет также настаивать на рассмотрении этого дела в Международном уголовном суде", - сказал Луценко.



Он пояснил, что военные преступления и преступления против человечности на Востоке Украины стали следствием оккупации территорий Россией, что в свою очередь было спровоцировано обращением экс-президента Украины Виктора Януковича к РФ "в попытках удержать власть" во время Революции Достоинства.

Таким образом, по словам генпрокурора, Украина настаивает на существовании причинно-следственной связи между этими событиями и просит МУС расследовать эти факты.



При этом Луценко добавил, что украинское следствие не имеет возможности своими силами привлечь к ответственности бывших руководителей государства, поскольку те находятся на территории России.

"Привлечение к ответственности организаторов всех этих преступлений находится вне наших возможностей", - сказал он, уточнив, что речь идет о В.Януковиче и его окружении.



"Также в Москве скрываются те, кто отдавал приказы, нарушающие международные конвенции, в том числе, Женевскую конвенцию о правилах ведения войны", - отметил он.



По словам Луценко, в течение года украинское следствие коммуницирует с офисом прокурора МУС, предоставляя массив доказательств, чтобы получить перспективу судебного рассмотрения в МУС.



Генпрокурор уточнил, что украинские правоохранители расследует уголовное производства по непосредственным исполнителям этих преступлений.

Интерфакс-Украина