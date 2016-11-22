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Справа 5 екс-беркутівців: суд хоче більше експертиз

Вівторок, 22 листопада 2016, 21:59

Святошинський райсуд Києва, який розглядає справи п'ятьох колишніх бійців "Беркута", доручив науково-дослідним установам провести додаткові балістичні експертизи зброї та куль, вилучених з тіл загиблих і поранених учасників Революції Гідності.

Відповідні клопотання сторони захисту та обвинувачення задовольнив суддя Сергій Дідик, повідомляє "Укрінформ".

"Клопотання прокурора (Романа) Псюка і сторони захисту про призначення експертизи зброї та слідів її використання задовольнити частково... На вирішення судових експертів поставити питання, з якої зброї (вид, система, модель) вистрілили кулі, вилучені з тіл громадян Паньківа, Байдовського, Смолєнського, Дзявульського, Верениці, а також вилучені при наданні медичної допомоги Омельченку, Ковальчуку, Галамаю", - оголосив суддя.

Суд доручив провести експертизи зброї та слідів її використання експертам Харківського науково-дослідного інституту, Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції та експертам Державного науково-дослідного експертного криміналістичного центру МВС.

Як відомо, суд 17 травня розпочав розгляд по суті справи проти колишніх бійців "Беркута" Павла Аброськіна, Сергія Зінченка, Олександра Маринченка, Сергія Тамтури та Олега Янішевського.

Їх обвинувачують у розстрілі активістів Майдану на вулиці Інститутській у Києві в лютому 2014 року. П'ятьом колишнім "беркутівцям" інкримінують перевищення службових повноважень, незаконне поводження зі зброєю, умисне вбивство та завдання тілесних ушкоджень активістам Майдану.

Обвинувачені не визнають своєї вини за жодним пунктом.

"Українська правда" в Threads

Теми: ЄвромайдансудБеркут
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