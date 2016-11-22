Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Дело 5 экс-беркутовцев: суд хочет больше экспертиз

Вторник, 22 ноября 2016, 21:59

Святошинский райсуд столицы, который рассматривает дела пятерых бывших бойцов "Беркута", поручил научно-исследовательским учреждениям провести дополнительные баллистические экспертизы оружия и пуль, изъятых из тел погибших и раненых участников Революции Достоинства.

Соответствующие ходатайства стороны защиты и обвинения удовлетворил судья Сергей Дидык, сообщает "Укринформ".

"Ходатайство прокурора (Романа) Псюка и стороны защиты о назначении экспертизы оружия и следов ее использования удовлетворить частично... На разрешение судебных экспертов поставить вопрос, с какого оружия (вид, система, модель) выстрелили пули, изъятые из тел граждан Панькива, Байдовского, Смоленского, Дзявульского, Вереницы, а также изъятые при оказании медицинской помощи Омельченко, Ковальчуку, Галамаю", - объявил судья.

Суд поручил провести экспертизы оружия и следов его использования экспертам Харьковского научно-исследовательского института, Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Министерства юстиции и экспертам Государственного научно-исследовательского экспертного криминалистического центра МВД.

Как известно, суд 17 мая начал рассмотрение по сути дела против бывших бойцов "Беркута" Павла Аброськина, Сергея Зинченко, Александра Маринченко, Сергея Тамтуры и Олега Янишевского.

Их обвиняют в расстреле активистов Майдана на улице Институтской в Киеве в феврале 2014 года.

Пятерым бывшим "беркутовцам" инкриминируют превышение служебных полномочий, незаконное обращение с оружием, умышленное убийство и нанесение телесных повреждений активистам Майдана. Обвиняемые не признают своей вины ни по одному пункту.

Темы: ЕвромайдансудБеркут
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины

Поляки сняли блокаду для грузовиков в двух пунктах пропуска с Украиной

видеоЗеленский и Фон дер Ляйен договорились о предвступительном "скрининге" Украины

Зеленский на Давосском форуме: Этот год должен стать решающим, амбиции Путина обречены

Россияне массово хотят получить гражданство Молдовы, запросы не успевают обрабатывать

видео"Казус Безуглой": Стефанчук снова отказался вносить постановление в повестку дня

Все новости...
Евромайдан
Дела Майдана: приговор получил экс-милиционер, который вывез "черную роту" Беркута
Дело 2 мая в Одессе: Фучеджи приговорили к 15 годам тюрьмы заочно
"Дела Майдана": суд признал виновным "титушку" Медвидя, но освободил от наказания
Последние новости
20:14
Россия впервые за десятилетие не нарушала воздушное пространство Эстонии в течение года
20:13
видео, фотоВ Нью-Йорке в Донецкой области под завалами дома может находиться 5 человек, поиск приостановили
20:12
Минфин привлек 8,5 миллиарда от размещения ОВГЗ
20:10
фотоВероятно, единственное в своем роде: ученые просканировали окаменелое гнездо возрастом 29 млн лет
20:02
Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области
19:55
"Укрпочта" открыла голосование за лучшую марку 2023 года
19:50
В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС
19:40
В Кировоградской области обломки российской ракеты повредили склад и дома
19:20
Правительство выделило дополнительные 800 миллионов на дроны, боеприпасы и тепловизоры
19:19
В России 6 лет колонии получил полковник, закупивший не те радары для защиты Крымского моста 
Все новости...
Реклама: