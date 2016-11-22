Дело 5 экс-беркутовцев: суд хочет больше экспертиз

Святошинский райсуд столицы, который рассматривает дела пятерых бывших бойцов "Беркута", поручил научно-исследовательским учреждениям провести дополнительные баллистические экспертизы оружия и пуль, изъятых из тел погибших и раненых участников Революции Достоинства.

Соответствующие ходатайства стороны защиты и обвинения удовлетворил судья Сергей Дидык, сообщает "Укринформ".

"Ходатайство прокурора (Романа) Псюка и стороны защиты о назначении экспертизы оружия и следов ее использования удовлетворить частично... На разрешение судебных экспертов поставить вопрос, с какого оружия (вид, система, модель) выстрелили пули, изъятые из тел граждан Панькива, Байдовского, Смоленского, Дзявульского, Вереницы, а также изъятые при оказании медицинской помощи Омельченко, Ковальчуку, Галамаю", - объявил судья.

Суд поручил провести экспертизы оружия и следов его использования экспертам Харьковского научно-исследовательского института, Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Министерства юстиции и экспертам Государственного научно-исследовательского экспертного криминалистического центра МВД.

Как известно, суд 17 мая начал рассмотрение по сути дела против бывших бойцов "Беркута" Павла Аброськина, Сергея Зинченко, Александра Маринченко, Сергея Тамтуры и Олега Янишевского.

Их обвиняют в расстреле активистов Майдана на улице Институтской в Киеве в феврале 2014 года.

Пятерым бывшим "беркутовцам" инкриминируют превышение служебных полномочий, незаконное обращение с оружием, умышленное убийство и нанесение телесных повреждений активистам Майдана. Обвиняемые не признают своей вины ни по одному пункту.