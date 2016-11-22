Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Черги на кордоні з Польщею скоротилися

Вівторок, 22 листопада 2016, 23:57

У чергах в пунктах пропуску на кордоні з Польщею станом на 22:00 22 листопада стоять 545 автомобілів.

Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби.

У пункті пропуску "Краковець" стоять 250 машин, "Рава-Руська" - 200, "Шегині" - 60, "Устилуг" - 20, "Угринів" - 15.

У пунктах пропуску "Смільниця", "Ягодин авто" і "Грушів" черг немає.

На кордоні з Угорщиною в пункті пропуску "Вилок" стоять 20 авто. На кордоні з Румунією в ПП "Порубне" - 60.

На кордоні з Молдовою і Словаччиною черг не зафіксовано.

Як відомо, останнім часом черги на кордоні з Польщею часто досягали тисячі і більше авто.

Теми: Польща
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Україна уклала з Британією договір про безпеку

Спроба підкупу Найєма і Кубракова: НАБУ і САП завершили розслідування щодо двох нардепів

Сирський: Наступ російської армії зазнає невдачі

ДБР проводить обшуки в справі онлайн-казино, пов'язаних із Parimatch – джерело

"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича

ЄС готовий піти на поступки Угорщині, щоб розблокувати допомогу Україні − FT

Усі новини...
Польща
Перевізників попередили про блокування одного з найбільших пунктів пропуску на кордоні з Польщею
У Польщі викрили агентів РФ, які збиралися підривати потяги з допомогою для України – ЗМІ
Під Варшавою літак врізався в ангар: є загиблі та поранені
Останні новини
16:20
Гігантські людиноподібні мавпи вимерли, ймовірно, через зміну клімату – дослідження
16:17
BlackRock купує Global Infrastructure Partners за 12,5 млрд доларів: угода стане рекордною для інвестгіганта
16:16
Інтенсивне застосування дронів унеможливлює і російські, і українські наступальні операції – Буданов
16:10
Україна уклала з Британією договір про безпеку
15:57
В Естонії суд скасував штраф депутату, який вивісив радянський прапор у Талліні
15:57
Скасування святкових днів під час війни більше не є важливим для економіки - Нацбанк
15:51
Франківщина шукає охочих будувати укріплення на Донеччині: обіцяють бронь
15:39
У Борисполі покарають чоловіка, чий пес гуляв без намордника і покусав дітей
15:37
НАТО: Удари США і Британії по силах хуситів були оборонними
15:37
Закриття кордону Фінляндії: 11 іранців прослизнули "через хащі" з боку Росії
Усі новини...
Реклама: