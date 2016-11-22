Очереди на границе с Польшей сократились
Вторник, 22 ноября 2016, 23:57
В очередях в пунктах пропуска на границе с Польшей по состоянию на 22:00 22 ноября стоят 545 автомобилей.
Об этом сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы.
В пункте пропуска "Краковец" стоят 250 машин, "Рава-Руська" - 200, "Шегини" - 60, "Устилуг" - 20, "Угринов" - 15.
В пунктах пропуска "Смильница", "Ягодин авто" и "Грушев" очередей нет.
На границе с Венгрией в пункте пропуска "Вилок" стоят 20 авто. На границе с Румынией в ПП "Порубное" - 60.
На границе с Молдовой и Словакией очередей не зафиксировано.
Как известно, в последнее время очереди на границе с Польшей часто достигали тысячи и больше авто.