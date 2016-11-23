З початку року контракт з ЗСУ уклали 64 тис військовослужбовців

З початку цього року контракт з ЗСУ уклали близько 64 тисяч військовослужбовців.

Про це повідомив заступник міністра оборони України генерал-майор Олег Шевчук, передає прес-служба Міноборони.

"З початку року контракт з Українським військом уклало вже майже 64 тисячі військовослужбовців, із яких близько 7200 – це офіцери", - заявив Шевчук.

За його словами, питому вагу військовослужбовців за контрактом у ЗСУ планується поступово збільшити до 80% від чисельності рядового, сержантського і старшинського складу.

"Під час розподілу контрактників пріоритет надаватиметься комплектуванню посад молодших командирів, бойових посад у складі екіпажів та обслуг, а також інших посад, які визначають бойову спроможність підрозділів. Водночас, військовослужбовці строкової служби комплектуватимуть небойові військові частини та підрозділи забезпечення частин бойового складу", - зазначив Шевчук.