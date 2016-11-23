С начала года контракт с ВСУ заключили 64 тыс военнослужащих

С начала этого года контракт с ВСУ заключили около 64 тысяч военнослужащих.

Об этом сообщил заместитель министра обороны Украины генерал-майор Олег Шевчук, передает пресс-служба Минобороны.

"С начала года контракт с Украинским войском заключило уже почти 64 000 военнослужащих, из которых около 7200 - это офицеры", - заявил Шевчук.

По его словам, удельный вес военнослужащих по контракту в ВСУ планируется постепенно увеличить до 80% от численности рядового, сержантского и старшинского состава.

"Во время распределения контрактников приоритет будет предоставляться комплектованию должностей младших командиров, боевых постов в составе экипажей и расчетов, а также других должностей, которые определяют боевую способность подразделений. В то же время, военнослужащие срочной службы будут комплектовать небоевые военные части и подразделения обеспечения частей боевого состава", - отметил Шевчук.