У Сирії вбито високопоставленого лідера "Аль-Каїди"

В результаті авіаудару США біля сирійського міста Сарманда був убитий високопоставлений лідер "Аль-Каїди" на ім'я Абу Афган аль-Масрі.

Про це у вівторок, 22 листопада, повідомив офіційний представник Пентагону Пітер Кук, передає Reuters.

Аль-Масрі був убитий ще 18 листопада. Він родом з Єгипту, спочатку приєднався до "Аль-Каїди" в Афганістані, а потім перебрався до Сирії.

"Він був пов'язаний з терористичними угрупованнями, що діють по всій Південно-Західній Азії, включаючи угруповання, відповідальні за напади на США і інші коаліційні сили в Афганістані, а також з тими, хто будує змови з метою нападу на Захід", - сказав Кук.