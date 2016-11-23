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У Сирії вбито високопоставленого лідера "Аль-Каїди"

Середа, 23 листопада 2016, 05:05

В результаті авіаудару США біля сирійського міста Сарманда був убитий високопоставлений лідер "Аль-Каїди" на ім'я Абу Афган аль-Масрі.

Про це у вівторок, 22 листопада, повідомив офіційний представник Пентагону Пітер Кук, передає Reuters.

Аль-Масрі був убитий ще 18 листопада. Він родом з Єгипту, спочатку приєднався до "Аль-Каїди" в Афганістані, а потім перебрався до Сирії.

"Він був пов'язаний з терористичними угрупованнями, що діють по всій Південно-Західній Азії, включаючи угруповання, відповідальні за напади на США і інші коаліційні сили в Афганістані, а також з тими, хто будує змови з метою нападу на Захід", - сказав Кук.

Теми: Сиріятероризм
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