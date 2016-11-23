В Сирии убит высокопоставленный лидер "Аль-Каиды"

В результате авиаудара США возле сирийского города Сарманда был убит высокопоставленный лидер "Аль-Каиды" по имени Абу Афган аль-Масри.

Об этом во вторник, 22 ноября, сообщил официальный представитель Пентагона Питер Кук, передает Reuters.

Аль-Масри был убит еще 18 ноября. Он родом из Египта, первоначально присоединился к "Аль-Каиде" в Афганистане, а затем перебрался в Сирию.

"Он был связан с террористическими группировками, действующими по всей Юго-Западной Азии, включая группировки, ответственные за нападения на США и другие коалиционные силы в Афганистане, а также с теми, кто строит заговоры с целью нападения на Запад", - сказал Кук.