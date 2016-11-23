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Єльченко: Проблему водопостачання Криму можна вирішити деокупацією

Середа, 23 листопада 2016, 06:41

У вівторок, 22 листопада, Росія, виступаючи на засіданні РБ ООН, заявила про "водну блокаду" анексованого Криму Україною.

Як заявив перший заступник постійного представника РФ при всесвітній організації Петро Іллічов, "цілеспрямовані дії київської влади порушують права людини і цілий ряд міжнародних гуманітарних норм", передає ТАСС.

У свою чергу постійний представник України в ООН Володимир Єльченко в ході відкритих дебатів Радбезу ООН заявив, що деоккупація Криму і Севастополя є логічним кроком до вирішення проблеми з водопостачанням півострова, передає ZN.ua.

"Заява російської делегації раніше в цьому залі є свідченням нездатності російської окупаційної влади задовольнити основні потреби місцевого населення. Замість того, щоб визнати незаконність своїх дій і спробувати виправити свої скоєні помилки, російська сторона вирішила використовувати питання водопостачання в Криму в якості інструменту пропаганди", - заявив він.

Крім того, за словами Єльченка, ситуація з водопостачанням на півострові може покращитися, якщо Росія припинить перенаправляти дефіцитні водні ресурси Криму на потреби своїх військових на півострові.

"Наступним логічним кроком був би початок процесу деокупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, тим самим позитивно сприяючи вирішенню питання водозабезпечення Криму", - підкреслив він.

Теми: ООН
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