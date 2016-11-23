Ельченко: Проблему водоснабжения Крыма можно решить деоккупацией

Во вторник, 22 ноября, Россия, выступая на заседании СБ ООН, заявила о "водной блокаде" аннексированного Крыма Украиной.

Как заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Петр Ильичев, "целенаправленные действия киевских властей нарушают права человека и целый ряд международных гуманитарных норм", передает ТАСС.

В свою очередь постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко в ходе открытых дебатов Совбеза ООН заявил, что деоккупация Крыма и Севастополя является логическим шагом к разрешению проблемы с водоснабжением полуострова, передает ZN.ua.

"Заявление российской делегации ранее в этом зале является свидетельством неспособности российских оккупационных властей удовлетворить основные потребности местного населения. Вместо того, чтобы признать незаконность своих действий и попытаться исправить свои совершенные ошибки, российская сторона решила использовать вопрос водоснабжения в Крыму в качестве инструмента пропаганды", - заявил он.

Кроме того, по словам Ельченко, ситуация с водоснабжением на полуострове может улучшиться, если Россия прекратит перенаправлять дефицитные водные ресурсы Крыма на нужды своих военных на полуострове.

"Следующим логическим шагом было бы начало процесса деоккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя, тем самым позитивно способствуя разрешению вопроса водообеспеченности Крыма", - подчеркнул он.