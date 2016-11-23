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Державіаслужба пояснила, чому Медведчук безпосередньо літає в РФ

Середа, 23 листопада 2016, 07:53
Державіаслужба пояснила, чому Медведчук безпосередньо літає в РФ
Радіо Свобода

Літак лідера "Українського вибору" і кума президента РФ Путіна - Віктора Медведчука отримав 21 дозвіл на виконання польотів з України в Росію.

Про це повідомляє канал 112 з посиланням на відповідь Державної авіаційної служби на їх запит.

У відомстві зазначили, що з жовтня минулого року діє заборона на здійснення повітряного сполучення російськими авіакомпаніями і літаками з російською реєстрацією.

Однак борт Медведчука зареєстрований в Арубі (Нідерланди), а тому заборона на нього не поширюється.

Літак Медведчука в Жулянах
Літак Медведчука в Жулянах
Vitaliy Nesenyuk

Раніше журналісти програми "Схеми" з'ясували, що, незважаючи на чинне з 25 жовтня 2015 року рішення Державіаслужби повністю припинити повітряне сполучення між Україною і РФ, представник України в гуманітарній підгрупі на мінських переговорах Віктор Медведчук продовжує літати в Москву прямим авіасполученням.

Для цього він використовує літак "Фалькон 900", зареєстрований на острові Аруба (Нідерланди), з бортовим номером P4-GEM.

Теми: МедведчукРосія
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