Госавиаслужба пояснила, почему Медведчук напрямую летает в РФ

Самолет лидера "Украинского выбора" и кума президента РФ Путина - Виктора Медведчука получил 21 разрешение на выполнение полетов из Украины в Россию.

Об этом сообщает канал 112 со ссылкой на ответ Государственной авиационной службы на их запрос.

Самолет Медведчука в Жулянах Vitaliy Nesenyuk

В ведомстве отметили, что с октября прошлого года действует запрет на осуществление воздушного сообщения российскими авиакомпаниями и самолетами с российской регистрацией.

Однако борт Медведчука зарегистрирован в Арубе (Нидерланды), а потому запрет на него не распространяется.

Ранее журналисты программы "Схемы" выяснили, что, несмотря на действующее с 25 октября 2015 года решение Госавиаслужбы полностью прекратить воздушное сообщение между Украиной и РФ, представитель Украины в гуманитарной подгруппе на минских переговорах Виктор Медведчук продолжает летать в Москву прямым авиасообщением.

Для этого он использует самолет "Фалькон 900", зарегистрированный на острове Аруба (Нидерланды), с бортовым номером P4-GEM.