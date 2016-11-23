Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Госавиаслужба пояснила, почему Медведчук напрямую летает в РФ

Среда, 23 ноября 2016, 07:53
Госавиаслужба пояснила, почему Медведчук напрямую летает в РФ
Радио Свобода

Самолет лидера "Украинского выбора" и кума президента РФ Путина - Виктора Медведчука получил 21 разрешение на выполнение полетов из Украины в Россию.

Об этом сообщает канал 112  со ссылкой на ответ Государственной авиационной службы на их запрос.

Літак Медведчука в Жулянах
Самолет Медведчука в Жулянах
Vitaliy Nesenyuk

В ведомстве отметили, что с октября прошлого года действует запрет на осуществление воздушного сообщения российскими авиакомпаниями и самолетами с российской регистрацией.

Однако борт Медведчука зарегистрирован в Арубе (Нидерланды), а потому запрет на него не распространяется.

Ранее журналисты программы "Схемы" выяснили, что, несмотря на действующее с 25 октября 2015 года решение Госавиаслужбы полностью прекратить воздушное сообщение между Украиной и РФ, представитель Украины в гуманитарной подгруппе на минских переговорах Виктор Медведчук продолжает летать в Москву прямым авиасообщением.

Для этого он использует самолет "Фалькон 900", зарегистрированный на острове Аруба (Нидерланды), с бортовым номером P4-GEM.

Темы: МедведчукРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС

Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины

Поляки сняли блокаду для грузовиков в двух пунктах пропуска с Украиной

видеоЗеленский и Фон дер Ляйен договорились о предвступительном "скрининге" Украины

Зеленский на Давосском форуме: Этот год должен стать решающим, амбиции Путина обречены

Россияне массово хотят получить гражданство Молдовы, запросы не успевают обрабатывать

Все новости...
Медведчук
12-летняя тяжба в судах за "трубу Медведчука" завершилась почти полной победой государства
ГБР передало ВСУ арестованные авто родственников Медведчука и Козака на 1 млн долларов
Медведчука лишили статуса академика
Последние новости
20:14
Россия впервые за десятилетие не нарушала воздушное пространство Эстонии в течение года
20:13
видео, фотоВ Нью-Йорке в Донецкой области под завалами дома может находиться 5 человек, поиск приостановили
20:12
Минфин привлек 8,5 миллиарда от размещения ОВГЗ
20:10
фотоВероятно, единственное в своем роде: ученые просканировали окаменелое гнездо возрастом 29 млн лет
20:02
Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области
19:55
"Укрпочта" открыла голосование за лучшую марку 2023 года
19:50
В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС
19:40
В Кировоградской области обломки российской ракеты повредили склад и дома
19:20
Правительство выделило дополнительные 800 миллионов на дроны, боеприпасы и тепловизоры
19:19
В России 6 лет колонии получил полковник, закупивший не те радары для защиты Крымского моста 
Все новости...
Реклама: