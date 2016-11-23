У "Борисполі" скасували рейси Lufthansa через страйк
Середа, 23 листопада 2016, 08:25
У середу через страйк пілотів німецької авіакомпанії Lufthansa в Борисполі скасували вісім рейсів.
Так, скасовано чотири рейси з Борисполя – по два у Франкфурт та Мюнхен.
Також скасовані по два рейси з Франкфурта та Мюнхена.
На сайті аеропорта Львова немає інформації щодо денного рейса з Мюнхена та у Мюнхен – написано: "очікується".
За інформацією профспілки Lufthansa, страйк торкнеться міжнародних і внутрішніх перельотів.
Загалом скасовано 876 рейсів одного з найбільших авіаперевізників Європи з близько 3000 рейсів, запланованих на середу, що вплинуло на 100 000 пасажирів.
Це вже 14-ий страйк Lufthansa.
Українська правда