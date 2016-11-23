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У "Борисполі" скасували рейси Lufthansa через страйк

Середа, 23 листопада 2016, 08:25

У середу через страйк пілотів німецької авіакомпанії Lufthansa в Борисполі скасували вісім рейсів.

Так, скасовано чотири рейси з Борисполя – по два у Франкфурт та Мюнхен.

Також скасовані по два рейси з Франкфурта та Мюнхена.

На сайті аеропорта Львова немає інформації щодо денного рейса з Мюнхена та у Мюнхен – написано: "очікується".

За інформацією профспілки Lufthansa, страйк торкнеться міжнародних і внутрішніх перельотів.

Загалом скасовано 876 рейсів одного з найбільших авіаперевізників Європи з близько 3000 рейсів, запланованих на середу, що вплинуло на 100 000 пасажирів.

Це вже 14-ий страйк Lufthansa.

Українська правда

Теми: авіа
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