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Надбудову на Будинку профспілок у Києві почали зносити

Середа, 23 листопада 2016, 09:27

Столична влада почала демонтаж незаконної надбудови над Будинку профспілок.

Про це у Facebook повідомляє у середу нардеп, радник мера Києва з питань благоустрою Дмитро Білоцерковець.

"Демонтаж надбудови на будівлі Київських профспілок офіційно розпочато. Встановлюються поперечні балки, після чого будуть різати бетонні перекриття", – повідомив він.

 
 

Як відомо, у жовтні 2014 року на даху Будинку профспілок, який згорів у лютому 2014 року, розпочалося будівництво. 

Згодом стало відомо, що два поверхи загальною площею близько 800 квадратних метрів надбудували незаконно.

23 березня Вищий господарчий суд зобов’язав Київську міську раду профспілок та ТОВ "Європолекс" демонтувати незаконну надбудову на Будинку профспілок у Києві.

Українська правда

Теми: Київ
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