Надстройку на Доме профсоюзов в Киеве начали сносить

Столичные власти начали демонтаж незаконной надстройки над Домом профсоюзов.



Об этом в Facebook сообщает в среду нардеп, советник мэра Киева по вопросам благоустройства Дмитрий Белоцерковец.



"Демонтаж надстройки на здании Киевских профсоюзов официально начат. Устанавливаются поперечные балки, после чего будет произведена порезка бетонных перекрытий", – сообщил он.

Как известно, в октябре 2014 года на крыше Дома профсоюзов, который сгорел в феврале 2014 года, началось строительство.



Впоследствии стало известно, что два этажа общей площадью около 800 квадратных метров надстроили незаконно.



23 марта Высший хозяйственный суд обязал Киевский городской совет профсоюзов и ООО "Европолекс" демонтировать незаконную надстройку на Доме профсоюзов в Киеве.



Украинская правда