Суду в Гаазі передадуть матеріали щодо Майдану за 2-3 місяці – Горбатюк

Генеральна прокуратура України передасть у Міжнародний кримінальний суд додаткові документи щодо злочинів проти Майдану впродовж 2-3 місяців.

Про це повідомив начальник департаменту спецрозслідувань ГПУ Сергій Горбатюк у коментарі "112 Україна".

"Я можу відповісти лише за матеріали, які стосуються подій на Майдані. Це протягом двох, максимум трьох місяців ми плануємо передати додаткові матеріали", – сказав він.

Горбатюк також зазначив, що матеріали щодо Майдану, Криму й Донбасу будуть розглядати окремо:

"Поки вони будуть розглядатися окремо, оскільки було два подання ВР, звернення до МУС, щоб поширити юрисдикцію спочатку на розгляд подій на Майдані, потім на анексію Криму й Донбас".

"Хоча вони будуть спершу розглядатися окремо, але генпрокурор наголошував на можливому взаємозв'язку між цими подіями. Представники МУС погодилися, що така версія має право на життя, але треба, щоб було достатньо доказів, які підтверджують, що ці події пов'язані", – додав Горбатюк.

"Вони не виключають таку ​​можливість, але зараз рішення по них будуть виноситися окремо", – наголосив він.

Раніше Горбатюк повідомляв, що Міжнародний кримінальний суд у Гаазі чекає від ГПУ додаткових матеріалів щодо Майдану, Криму й Донбасу.

22 листопада в Гаазі відбулося засідання Асамблеї держав-учасниць Міжнародного кримінального суду, на якому розглянули українське питання.

Делегація Генпрокуратури України відзначила зв'язок злочинів, скоєних на Майдані, у Криму й на Донбасі.