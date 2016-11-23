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Суду в Гааге передадут материалы по Майдану за 2-3 месяца – Горбатюк

Среда, 23 ноября 2016, 10:06

Генеральная прокуратура Украины передаст в Международный уголовный суд дополнительные документы по преступлениям на Майдане в течение 2-3 месяцев.

Об этом сообщил начальник департамента спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк в комментарии "112 Украина".

"Я могу ответить только за материалы, касающиеся событий на Майдане. Это в течение двух, максимум трех месяцев мы планируем передать дополнительные материалы", – сказал он.

Горбатюк также отметил, что материалы по Майдану, Крыму и Донбассу будут рассматривать отдельно:

"Пока они будут рассматриваться в отдельности, поскольку было два представления ВР, обращение к МУС, чтобы распространить юрисдикцию сначала на рассмотрение событий на Майдане, потом на аннексию Крыма и Донбасс".

"Хотя они будут изначально рассматриваться в отдельности, но генпрокурор подчеркивал возможную взаимосвязь между этими событиями. Представители МУС согласились, что такая версия имеет право на жизнь, но надо, чтобы было достаточно доказательств, подтверждающих, что эти события связаны", – добавил Горбатюк.

"Они не исключают такую ​​возможность, но сейчас решения по ним будут выноситься отдельно", – подчеркнул он.

Ранее Горбатюк сообщал, что Международный уголовный суд в Гааге ждет от ГПУ дополнительных материалов по Майдану, Крыму и Донбассу.

22 ноября в Гааге состоялось заседание Ассамблеи государств-участников Международного уголовного суда, на котором рассмотрели украинский вопрос.

Делегация Генпрокуратуры Украины отметила связь преступлений, совершенных на Майдане, в Крыму и на Донбассе.

Темы: МайдансудГаагский трибуналКрымДонбасс
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