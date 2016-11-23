Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Кабмін вирішив "квартирне питання" для переселенців-інвалідів війни

Середа, 23 листопада 2016, 12:00

Кабмін дозволив інвалідам I і II груп, які брали участь в АТО і є вимушеними переселенцями отримувати допомогу на покупку житла за місцем реєстрації як переселенці.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду в середу, передає "Інтерфакс-Україна".

"Постанова, яке ми сьогодні приймаємо, вона вирішує і дає людям можливість, цим інвалідам війни I, II груп, внутрішньо переміщеним особам, за їх вибором в тому місці, де вони реєструються як внутрішньо переміщені особи, ставати на облік до Єдиного державного реєстру пільговиків, і це є підставою для взяття їх на квартирний облік", - сказав міністр соцполітики Андрій Рева на засіданні уряду.

За його словами, раніше інваліди війни могли отримати таку допомогу, ставши на облік за місцем прописки, чого не могли зробити переселенці.

Як відомо, у середу Кабінет міністрів скасував 367 постанов та нормативних актів, які обмежують діяльність бізнесу в Україні.

"Українська правда" у Threads

Теми: АТОпереселенціквартири
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Україна уклала з Британією договір про безпеку

Спроба підкупу Найєма і Кубракова: НАБУ і САП завершили розслідування щодо двох нардепів

Сирський: Наступ російської армії зазнає невдачі

ДБР проводить обшуки в справі онлайн-казино, пов'язаних із Parimatch – джерело

"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича

ЄС готовий піти на поступки Угорщині, щоб розблокувати допомогу Україні − FT

Усі новини...
АТО
Суд у Греції звільнив ветерана АТО, затриманого за запитом Литви
Президент обіцяє дати квартири всім ветеранам АТО й ООС 
Десять українців
Останні новини
16:20
Гігантські людиноподібні мавпи вимерли, ймовірно, через зміну клімату – дослідження
16:17
BlackRock купує Global Infrastructure Partners за 12,5 млрд доларів: угода стане рекордною для інвестгіганта
16:16
Інтенсивне застосування дронів унеможливлює і російські, і українські наступальні операції – Буданов
16:10
Україна уклала з Британією договір про безпеку
15:57
В Естонії суд скасував штраф депутату, який вивісив радянський прапор у Талліні
15:57
Скасування святкових днів під час війни більше не є важливим для економіки - Нацбанк
15:51
Франківщина шукає охочих будувати укріплення на Донеччині: обіцяють бронь
15:39
У Борисполі покарають чоловіка, чий пес гуляв без намордника і покусав дітей
15:37
НАТО: Удари США і Британії по силах хуситів були оборонними
15:37
Закриття кордону Фінляндії: 11 іранців прослизнули "через хащі" з боку Росії
Усі новини...
Реклама: