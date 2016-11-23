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Кабмин решил "квартирный вопрос" для переселенцев-инвалидов войны

Среда, 23 ноября 2016, 12:00

Кабинет министров Украины разрешил инвалидам I и II групп, которые принимали участие в антитеррористической операции (АТО) и являются вынужденными переселенцами получать помощь на покупку жилья по месту регистрации как переселенцев.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, передает "Интерфакс-Украина".

"Постановление, которое мы сегодня принимаем, оно решает и дает людям возможность, этим инвалидам войны I, II групп, внутренне перемещенным лицам, по их выбору в том месте, где они регистрируются как внутренне перемещенные лица, становится на учет в Единый государственный реестр льготников, и это является основанием для взятия их на квартирный учет", - сказал министр соцполитики Андрей Рева на заседании правительства.

По его словам, ранее инвалиды войны могли получить такую помощь, став на учет по месту прописки, чего не могли сделать переселенцы.

Как известно, в среду Кабинет министров отменил 367 постановления и нормативных актов, которые ограничивают деятельность бизнеса в Украине.

"Украинская правда" в Threads

Темы: АТОпереселенцыквартиры
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