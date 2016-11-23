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Дата суду щодо Сущенка ще невідома – адвокат стурбований

Середа, 23 листопада 2016, 16:07

Дата суду, на якому розглядатиметься питання про продовження арешту неправомірно затриманого в Москві українського журналіста Романа Сущенка, ще невідома.

Про це адвокат журналіста Марк Фейгін розповів "Укрінформу".

"Розмовляв по телефону із слідчим Крековим. Виявляється, дата суду щодо продовження арешту Романа Сущенка ще невідома. А терміни вже критичні. Дата має призначатися за сім днів до закінчення поточного терміну арешту. Мене повинні попередити за три дні. Зараз їду в Лефортовський суд розбиратися", – сказав Фейгін.

На його думку, "важко пояснити, навіщо потрібне таке затягування часу або така конспірація".

Теми: Сущенко
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