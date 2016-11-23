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У Києві націоналісти заблокували Апеляційний суд

Середа, 23 листопада 2016, 18:11

У Києві протестувальники заблокували будівлю Апеляційного суду, де розглядається справа Віти Завірухи, Андрія Романюка і Євгена Кошелюка, яких звинувачують у збройному нападі і вбивстві двох співробітників міліції.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала заступник керівника центрального інформаційного відділу "Правого сектора" Варвара Черноіваненко.

"Блокуємо Апеляційний суд зовні. Тут вже "Правий сектор", "Донбас", "Айдар", "С14" та інші. Всередині залишаються Юлія Тимошенко (нардеп –ред.), Віта Завіруха, адвокат і інвалід АТО без ніг. Мають приїхати інші народні депутати", - написала вона.

За її словами під суд привезли ще автобус "барсів".

Як відомо, 1 жовтня закінчився термін запобіжного заходу для Віти Заверухи та ще двох підозрюваних у справі про вбивсто міліціонерів.

О 8:00 ранку підозрюваних відпустили, але потім знову затримали у залі суду.  Як зазначив нардеп Ігор Луценко, причина повторного затримання - у порушенні затриманими громадського порядку за гратами.

У травні 2015 року внаслідок перестрілки з грабіжниками АЗС загинули два міліціонера, ще троє отримали поранення. Міліція затримала трьох підозрюваних у скоєнні злочину.  

Згодом глава МВС Арсен Аваков заявив, що ці ж люди раніше нападали на поста ДАІ у Биківні.

На сайті МВС також було оприлюднено відео, на якому один із затриманих заявив, що вони приїхали у столицю з метою влаштувати теракт.

"Українська правда" в Threads

Теми: судКиївПравий сектор
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