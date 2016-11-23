Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Адвокат: ГПУ рік тому отримала дані про адресу та статус Януковича в РФ

Середа, 23 листопада 2016, 23:53
Адвокат: ГПУ рік тому отримала дані про адресу та статус Януковича в РФ

Адвокат екс-президента Віктора Януковича Віталій Сердюк заявив, що допит у "справі Майдану" ініціював сам Янукович, а Генпрокуратура України не направляла запитів до слідчих органів Росії.

Про це Сердюк заявив в ефірі телеканалу "112 Україна" 23 листопада.

"Допит, на який так довго чекав захист, відбудеться. Він був ініційований Януковичем, саме він звертався до Святошинського суду з цим проханням, у квітні 2016 року. Я спростовую інформацію про запити, жодного запиту в РФ з проханням посприяти в допиті Януковича не надходило... Віктор Федорович активно готується до допиту", - зазначив Сердюк.

Він запевнив, що допит відбудеться у призначений час, і що вже було успішно здійснено пробний "дзвінок" між судами у Ростові та Києві 

"Зв'язок чудовий, проблем під час комунікації не виникло", - заявив адвокат та зазначив, що допит буде проходити лише у відкритому режимі, а "будь-які спроби зробити його закритим будуть незаконними". 

За словами Сердюка, ГПУ також було передано адресу та документи про перебування президента-втікача на території Росії.

"Моїм клієнтом (Януковичем) ще рік тому було надано інформацію до ГПУ щодо адреси та щодо його статусу.   (ГПУ) було отримано усі документи, які підтверджують юридичний статус його перебування на території РФ, ці документи є у Генеральної прокуратури", - заявив Сердюк. 

Як відомо, раніше Сердюк попросив Державну судову адміністрацію України забезпечити якісний відеозв'язок між Святошинським судом і Ростовським обласним судом. Він заявив, що допит може бути зірвано. 

Святошинський районний суд Києва ухвалив рішення провести допит екс-президента Віктора Януковича і екс-командувача Внутрішніх військМіністерства внутрішніх справ Станіслава Шуляка з допомогою відеоконференцзв'язку 25 листопада о 13.00.

Разом з тим у Мін'юсті висловлюють сумніви, що допит Януковича у режимі відеоконференції відбудеться.

Українська правда 

Теми: ЯнуковичсудРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Україна уклала з Британією договір про безпеку

Спроба підкупу Найєма і Кубракова: НАБУ і САП завершили розслідування щодо двох нардепів

Сирський: Наступ російської армії зазнає невдачі

ДБР проводить обшуки в справі онлайн-казино, пов'язаних із Parimatch – джерело

"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича

ЄС готовий піти на поступки Угорщині, щоб розблокувати допомогу Україні − FT

Усі новини...
Янукович
Справа Януковича про захоплення влади у 2010 році пішла до суду
Доведене до банкрутства колишнє обленерго Януковича ліквідують
Плач, сміх та непритомність. Що відбувається в ексрезиденціії Януковича та як Межигір'я пережило вторгнення РФ
Останні новини
16:20
Гігантські людиноподібні мавпи вимерли, ймовірно, через зміну клімату – дослідження
16:17
BlackRock купує Global Infrastructure Partners за 12,5 млрд доларів: угода стане рекордною для інвестгіганта
16:16
Інтенсивне застосування дронів унеможливлює і російські, і українські наступальні операції – Буданов
16:10
Україна уклала з Британією договір про безпеку
15:57
В Естонії суд скасував штраф депутату, який вивісив радянський прапор у Талліні
15:57
Скасування святкових днів під час війни більше не є важливим для економіки - Нацбанк
15:51
Франківщина шукає охочих будувати укріплення на Донеччині: обіцяють бронь
15:39
У Борисполі покарають чоловіка, чий пес гуляв без намордника і покусав дітей
15:37
НАТО: Удари США і Британії по силах хуситів були оборонними
15:37
Закриття кордону Фінляндії: 11 іранців прослизнули "через хащі" з боку Росії
Усі новини...
Реклама: