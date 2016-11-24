Європарламент: В ЄС - повномасштабна пропаганда РФ

Європейський парламент визнав факт повномасштабної російської пропаганди в ЄС та фінансування європейських партій і організацій Кремлем.

Резолюцію про боротьбу з антиєвропейською пропагандою з боку РФ та різноманітних терористичних організацій було ухвалено після відповідної доповіді міністра закордонних справ Польщі Анни Фотиги, повідомляє Європейська правда.

У резолюції підкреслюється, що ЄС має протистояти кампанії дезінформації та пропаганди як міжнародних гравців на рівні держав, таких як Росія, так і недержавних суб'єктів міжнародних відносини, таких як ІДІЛ, "Аль-Каїда" та інші джихадистські терористичні групи.

"Євродепутати попереджають, що Кремль посилив свою пропаганду проти ЄС після анексії Криму та початку гібридної війни на Донбасі. Вони зазначають, що "російська влада використовує широкий спектр засобів і інструментів, таких як аналітичні центри [...], багатомовні телеканали (наприклад, "Росія сьогодні"), псевдоінформаційні агентства і (наприклад, Супутник) [...], соціальні медіа та інтернет-тролів, щоб кинути виклик демократичним цінностям, розділити Європу, зібрати внутрішню підтримку і створити враження, що держави-сусіди ЄС на сході є "державами, що не відбулися" (так звані failed states)", – йдеться у повідомленні Європарламенту.

У резолюції відзначається, що пропагандистський тиск на ЄС з боку Росії та ісламістських терористичних груп зростає. Метою антиєвропейської пропаганди як уряду РФ, так і терористів є "спотворення істини, прагнення посіяти страх, спровокувати сумніви і розділити ЄС".

Для того, аби успішно протидіяти антиєвропейській пропаганді, депутати Європарламенту пропонують посилювати "стратегічні комунікації" всередині ЄС, більше інвестувати у підвищення обізнаності, освіти, онлайн та місцеві засоби масової інформації, журналістські розслідування та інформаційну грамотність.

Також доповідь визнає, що Росія фінансує політичні партії та організації, у тому числі ультраправі та популістські об'єднання.

"Голосування дало змогу чітко побачити російське лоббі, якe голосувало проти документу або утрималось від його підтримки після провалу поправок, які мали пом’якшити текст доповіді. Більшість голосів "проти" надали представники лівої фракції "Європейських об’єднаних лівих та ліво-зелених півночі", ультраправа "Європа націй та свобод" (Ле-Пен), "Європа за свободу та демократію" (Найджел Фарадж). Тобто саме ті політичні сили, що сприяють дезінтеграції ЄС та фінансуються в тому числі і Росією", - прокоментувала голосування голова постійної делегації Верховної Ради України в ПА НАТО Ірина Фріз.