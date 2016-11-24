Европарламент: В ЕС - полномасштабная пропаганда РФ

Европейский парламент признал факт полномасштабной российской пропаганды в ЕС и финансирование европейских партий и организаций Кремлем.

Резолюция о борьбе с антиевропейской пропагандой со стороны РФ и различных террористических организаций была принята после соответствующего доклада министра иностранных дел Польши Анны Фотыги, сообщает Европейская правда.

В резолюции подчеркивается, что ЕС должна противостоять кампании дезинформации и пропаганды как международных игроков на уровне государств, таких как Россия, так и негосударственных субъектов международных отношений, как ИГИЛ, "Аль-Каида" и другие джихадистских террористические группы.

"Евродепутаты предупреждают, что Кремль усилил свою пропаганду против ЕС после аннексии Крыма и начала гибридной войны на Донбассе. Они отмечают, что "российские власти используют широкий спектр средств и инструментов, таких как аналитические центры [...] многоязычные телеканалы (например, "Россия сегодня"), псевдоинформационные агентства (например, Спутник) [...], социальные медиа и интернет-троллей, чтобы бросить вызов демократическим ценностям, разделить Европу, собрать внутреннюю поддержку и создать впечатление, что государства-соседи ЕС на востоке являются "государствами, которые не состоялись" (так называемые failed states)", - говорится в сообщении Европарламента.

В резолюции отмечается, что пропагандистское давление на ЕС со стороны России и исламистских террористических групп растет. Целью антиевропейской пропаганды как правительства РФ, так и террористов является "искажение истины, стремление посеять страх, спровоцировать сомнения и разделить ЕС".

Для того, чтобы успешно противодействовать антиевропейской пропаганде, депутаты Европарламента предлагают усиливать "стратегические коммуникации" внутри ЕС, больше инвестировать в повышение осведомленности, образования, онлайн и местные средства массовой информации, журналистские расследования и информационную грамотность.

Также доклад признает, что Россия финансирует политические партии и организации, в том числе ультраправые и популистские объединения,

"Голосование позволило четко увидеть российское лобби, которое голосовало против документа или воздержались от его поддержки после провала поправок, которые должны были смягчить текст доклада. Большинство голосов "против" предоставили представители левой фракции" Европейских объединенных левых и лево-зеленых севере "правая" Европа наций и свобод "(Ле-Пен), "Европа за свободу и демократию" (Найджел Фарадж). То есть именно те политические силы, которые способствуют дезинтеграции ЕС и финансируются в том числе и Россией", - прокомментировала голосование глава постоянной делегации Верховной Рады Украины в ПА НАТО Ирина Фриз.