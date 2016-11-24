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Син Трампа шукає вирішення сирійського конфлікту у співпраці з РФ - WSJ

Четвер, 24 листопада 2016, 02:58
Син Трампа шукає вирішення сирійського конфлікту у співпраці з РФ - WSJ

Старший cин Дональда Трампа провів у Парижі зустріч з прихильниками співпраці США та РФ у питанні врегулювання сирійського конфлікту. 

Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на джерела, близькі до ходу переговорів.

За повідомленням ЗМІ, участь у зустрічі, яка відбулася 11 жовтня у готелі "Ritz Paris", брали політики, бінесмени та дипломати з низки країн, а також представники сирійської опозиції, які виступають за взаємодію з Москвою, - загалом близько 30 осіб. 

Окрім інших, участь у зустрічі брали очільник французького центру CFPA Фаб'єн Бусса та його дружина Ранда Кассіс, яка є головою сирійського опозиційного "Руху за плюралістичне суспільство", схваленого Кремлем, та яка виступає за "політичний перехід у Сирії", однак у співпраці з президентом Башаром Асадом, та за взаємодію з Москвою у цьому процесі.

Раніше Бусса у російських пропагандистських ЗМІ у Франції висловлював сподівання, що бачення новообраного президента США Дональда Трампа щодо сирійського врегулювання "буде близьким до підходів Росії". 

Як зазначає WSJ, зустріч ставить нові питання з приводу контактів між новообраним президентом США, членами його родини та іноземними державами, а паризька зустріч "підкреслює озвучені раніше наміри Трампа-старшого співпрацювати з Кремлем".

У своєму Facebook Ранда Кассіс зазначила, говорячи про зустріч у Парижі, що "опозиція Сирії отримала надію на те, що політичний процес рухатиметься вперед, і Росія, і США зможуть дійти згоди з питання сирійської кризи після перемоги Трампа".

В інтерв'ю Кассіс зазначила, що в розмові з Трампом-молодшим вона вказала на важливість співпраці з Росією на Близькому Сході та на те, що "без Росії не можливе будь-яке рішення у Сирії". 

У свою чергу радник новообраного президента США Келліенн Конуей підтвердила виданню, що Трамп-молодший відвідував захід у Парижі. Також вона зазначила, що на заході були присутні особи, які "цікавилися виборами в США."

Видання нагадує,  що Дональд Трамп неодноразово підкреслював своє бажання працювати в тісному контакті з президентом РФ Володимиром Путіним щодо Сирії та координувати зусилля в боротьбі з ІДІЛ. За таку позицію щодо співпраці з РФ Хілларі Клінтон назвала його "маріонеткою Путіна". 

Українська правда 

Теми: СиріяТрампСШАРосія
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