Сын Трампа ищет решения сирийского конфликта в сотрудничестве с РФ - WSJ

Старший Cин Дональда Трампа провел в Париже встречу со сторонниками сотрудничества США и РФ в вопросе урегулирования сирийского конфликта.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, близкие к ходу переговоров.

По сообщению СМИ, участие во встрече, которая состоялась 11 октября в гостинице "Ritz Paris", принимали политики, бинесмена и дипломаты из ряда стран, а также представители сирийской оппозиции, выступающих за взаимодействие с Москвой, - всего около 30 человек.

Кроме других, участие во встрече принимали глава французского центра CFPA Фабьен Бусса и его жена Ранда Кассис, которая является председателем сирийского оппозиционного "Движения за плюралистическое общество", одобренного Кремлем, и которая выступает за "политический переход в Сирии", однако в сотрудничестве с президентом Башаром Асадом, и за взаимодействие с Москвой в этом процессе.

Ранее Бусса в российских пропагандистских СМИ во Франции выразил надежду, что видение новоизбранного президента США Дональда Трампа по сирийскому урегулированию "будет близким к подходам России".

Как отмечает WSJ, встреча ставит новые вопросы по поводу контактов между новоизбранным президентом США, членами его семьи и иностранными государствами, а парижская встреча "подчеркивает озвученные ранее намерения Трампа-старшего сотрудничать с Кремлем".

В своем Facebook Ранда Кассис отметила, говоря о встрече в Париже, что "оппозиция Сирии получила надежду на то, что политический процесс будет двигаться вперед, и Россия, и США смогут договориться по вопросу сирийского кризиса после победы Трампа".

В интервью Кассис отметила, что в разговоре с Трампом-младшим она указала на важность сотрудничества с Россией на Ближнем Востоке и на то, что "без России невозможно какое-либо решение в Сирии".

В свою очередь советник новоизбранного президента США Келлиенн Конуэй подтвердила изданию, что Трамп-младший посещал мероприятие в Париже. Также она отметила, что на мероприятии присутствовали лица, которые "интересовались выборами в США."

Издание напоминает, что Дональд Трамп неоднократно подчеркивал свое желание работать в тесном контакте с президентом РФ Владимиром Путиным по Сирии и координировать усилия в борьбе с ИГИЛ. За такую позицию относительно сотрудничества с РФ Хиллари Клинтон назвала его "марионеткой Путина".

Украинская правда