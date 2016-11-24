Гендиректор: "Укроборонпром" недофінансували на 1 мільярд
Гендиректор держконцерну "Укроборонпром" Роман Романов заявив, що недофінансування ДК за державним оборонним замовленням на 2016 рік становить близько 1 млрд гривень.
Як повідомляє УНІАН, у зв'язку з цим сотні співробітників підприємств, що входять до концерну, будуть відправлені у вимушену відпустку, заявив Романов.
"Житомирський бронетанковий - близько 500 осіб підуть в неоплачувану відпустку, Львівський бронетанковий - 150", - зазначив Романов і додав, що у разі проблем з фінансуванням концерн може почати звільнення персоналу.
За його словами, причиною недофінансування держоборонзамовлення стала неефективна робота Верховної Ради у прийнятті необхідних законопроектів.
Також Романов додав, що "Укроборонпром" не має поточних зобов'язань перед Міноборони України щодо держоборонзамовлення за 2014-2016 роки.
Відповідно до держбюджету на 2016 рік, фінансування Міноборони України мало становити 55,6 млрд грн, у 2017 році на потреби Міноборони планується виділити 64 млрд грн.
За словами глави МОУ Степана Полторака, у 2016 році армія недоотримає фінансування у сумі 3,6 млрд грн, який становлять кошти від конфіскату.