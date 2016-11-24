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Гендиректор: "Укроборонпром" недофинансирован на 1 миллиард

Четверг, 24 ноября 2016, 04:12

Гендиректор госконцерна "Укроборонпром" Роман Романов заявил, что недофинансирование ДК по государственному оборонному заказу на 2016 год составляет около 1 млрд гривен.

Как сообщает УНИАН, в связи с этим сотни сотрудников предприятий, входящих в концерн, будут отправлены в вынужденный отпуск, заявил Романов.

"Житомирский бронетанковый - около 500 человек пойдут в неоплачиваемый отпуск, Львовский бронетанковый - 150", - отметил Романов и добавил, что в случае проблем с финансированием концерн может начать увольнения персонала.

По его словам, причиной недофинансирования гособоронзаказа стала неэффективная работа Верховной Рады в принятии необходимых законопроектов.

Также Романов добавил, что "Укроборонпром" не имеет текущих обязательств перед Минобороны Украины по гособоронзаказу за 2014-2016 годы.

Согласно госбюджету на 2016 год, финансирование Минобороны Украины должно было составлять 55,6 млрд грн, в 2017 году на нужды Минобороны планируется выделить 64 млрд грн.

По словам главы МОУ Степана Полторака, в 2016 году армия недополучит финансирования в сумме 3,6 млрд грн, который составляют средства от конфиската.

Темы: Укроборонпромденьги
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