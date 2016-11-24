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На виборах Клінтон "обійшла" Трампа на понад 2 мільйони голосів

Четвер, 24 листопада 2016, 06:42

 На виборах президента США, які відбулися 8 листопада, кандидат від Демократичної партії Хілларі Клінтон набрала на понад 2 млн голосів виборців більше, аніж кандидат від "Республіканців" Дональд Трамп.

Про це повідомляє "Голос Америки" з посиланням на дані підрахунку голосів виборців.

У кількох штатах підрахунок голосів триває, і  23 листопада перевага Клінтон становила 2 017 563 голосів. Як очікується, розрив може збільшитися, оскільки підрахунок бюлетенів триває у тих штатах, де Клінтон здобула перемогу, зокрема, у Каліфорнії. 

"Незалежно від того, наскільки значним виявиться цей розрив, він не змінить підсумків виборів. Клінтон стане кандидатом на президентських виборах, який здобув перемогу у ході прямого голосування, але тим, хто програв у боротьбі за необхідні 270 голосів колегії вибірників", - зазначає видання.

Як відомо, президента США обирає колегія з 538 вибірників. 

Раніше СNN повідомила, що  під час підрахунку голосів перевага Клінтон над Трампом наближалася до позначки у майже 2 млн. голосів. 8 листопада Клінтон втратила перемогу через голосування у Мічигані, Пенсільванії та Вісконсині, які підтримали Трампа.

Наразі все більше вчених та активістів закликають владу США перерахувати голоси на президентських виборах 2016 року у ключових штатах, наголошуючи на тому, що результати могли бути змінені іноземними хакерами.

Група аналітиків, яка переконує кампанію Гілларі Клінтон приєднатися до своєї боротьби, має намір надати докладний звіт про свої припущення в Конгрес і федеральні органи влади на початку наступного тижня.

"Українська правда" у Threads

Теми: вибориСШАТрампКлінтон
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