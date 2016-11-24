Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Клинтон "обошла" Трампа на более чем 2 миллиона голосов

Четверг, 24 ноября 2016, 06:42

На выборах президента США, которые состоялись 8 ноября, кандидат от Демократической партии Хиллари Клинтон набрала на более чем 2 млн голосов избирателей больше, чем кандидат от "республиканцев" Дональд Трамп.

Об этом сообщает "Голос Америки" со ссылкой на данные подсчета голосов избирателей.

В нескольких штатах подсчет голосов продолжается, и 23 ноября преимущество Клинтон составляло 2 017 563 голосов. Как ожидается, разрыв может увеличиться, поскольку подсчет бюллетеней продолжается в тех штатах, где Клинтон одержала победу, в частности, в Калифорнии.

"Независимо от того, насколько значительным окажется этот разрыв, он не изменит итогов выборов. Клинтон станет кандидатом на президентских выборах, который одержал победу в ходе прямого голосования, но тем, кто проиграл в борьбе за необходимые 270 голосов коллегии выборщиков", - отмечает издание.

Как известно, президента США выбирает коллегия из 538 выборщиков.

Ранее СNN сообщила, что во время подсчета голосов преимущество Клинтон над Трампом приближалась к отметке в почти 2 млн. голосов. 8 ноября Клинтон упустила победу из-за голосования в Мичигане, Пенсильвании и Висконсине, которые поддержали Трампа.

В настоящее время все больше ученых и активистов призывают власти США пересчитать голоса на президентских выборах 2016 года в ключевых штатах, подчеркивая, что результаты могли быть изменены иностранными хакерами.

Группа аналитиков, которая убеждает кампанию Хиллари Клинтон присоединиться к своей борьбе, намерена предоставить подробный отчет о своих предположениях в Конгресс и федеральные органы власти в начале следующей недели.

Темы: виборыСШАТрампКлинтон
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС

Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины

Поляки сняли блокаду для грузовиков в двух пунктах пропуска с Украиной

видеоЗеленский и Фон дер Ляйен договорились о предвступительном "скрининге" Украины

Зеленский на Давосском форуме: Этот год должен стать решающим, амбиции Путина обречены

Россияне массово хотят получить гражданство Молдовы, запросы не успевают обрабатывать

Все новости...
виборы
Премьер Польши подтвердил планы об одновременных выборах и референдуме по миграции
Россия может отложить "выборы" на оккупированных территориях, если ситуация ухудшится − ЦИК
Потенциальный кандидат в президенты США приехал в Украину и встретился с Зеленским
Последние новости
20:14
Россия впервые за десятилетие не нарушала воздушное пространство Эстонии в течение года
20:13
видео, фотоВ Нью-Йорке в Донецкой области под завалами дома может находиться 5 человек, поиск приостановили
20:12
Минфин привлек 8,5 миллиарда от размещения ОВГЗ
20:10
фотоВероятно, единственное в своем роде: ученые просканировали окаменелое гнездо возрастом 29 млн лет
20:02
Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области
19:55
"Укрпочта" открыла голосование за лучшую марку 2023 года
19:50
В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС
19:40
В Кировоградской области обломки российской ракеты повредили склад и дома
19:20
Правительство выделило дополнительные 800 миллионов на дроны, боеприпасы и тепловизоры
19:19
В России 6 лет колонии получил полковник, закупивший не те радары для защиты Крымского моста 
Все новости...
Реклама: