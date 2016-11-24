"Смертельна BMW": захист Олійника проти передачі справи в суд

Захист патрульного поліцейського Сергія Олійника, якого підозрюють у вбивстві 17-річного підлітка в ході переслідування автомобіля BMW в ніч на 7 лютого в Києві, виступає проти передачі його справи до суду.



Про це на прес-конференції в четвер сказав його адвокат Ростислав Пукало, передають "Українські новини".



"Справа є сирою і неготовою", – заявив він.



За словами адвоката, зображення куль, вилучених з трупа вбитого підлітка, візуально відрізняється в результатах експертиз.



У зв'язку з цим він має намір клопотати про проведення повторної експертизи.



Крім того, захист патрульного незадоволений роботою прокуратури і наполягає на продовженні розслідування цього кримінального провадження.



Захист наполягає, що патрульний не скоював умисного вбивства, а підліток, який знаходився в машині, загинув у результаті рикошету.

Як відомо, в ніч на 7 лютого 2016 року патрульна поліція в Києві застосувала зброю під час переслідування BMW, пасажири якого сіли в машину з алкоголем і не реагували на заклики зупинитися.

В результаті 17-річний пасажир Михайло Медведєв отримав поранення і пізніше помер.

Патрульний інспектор Сергій Олійник, який застосував зброю для затримання автомобіля-порушника в Києві, підкреслив, що випадково влучив у пасажира.

Прокуратура повідомила йому про підозру у вбивстві пасажира BMW. Олійник був узятий під варту. Пізніше суд відпустив його під цілодобовий домашній арешт.

Головним винуватцем смерті підлітка прокуратура вважає водія автомобіля BMW, який знаходився в стані наркотичного сп'яніння.