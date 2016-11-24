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"Смертельная BMW": защита патрульного против передачи дела в суд

Четверг, 24 ноября 2016, 13:30

Защита патрульного полицейского Сергея Олийныка, подозреваемого в убийстве 17-летнего подростка в ходе преследования автомобиля BMW в ночь на 7 февраля в Киеве, выступает против передачи его дела в суд.

Об этом на пресс-конференции в четверг сказал его адвокат Ростислав Пукало, передают "Українські новини".

"Дело является сырым и неготовым", – заявил он.

По словам адвоката, изображение пуль, изъятых из трупа убитого подростка, визуально отличается в результатах экспертиз.

В связи с этим он намерен ходатайствовать о проведении повторной экспертизы.

Кроме того, защита патрульного недовольна работой прокуратуры и настаивает на продолжении расследования данного уголовного производства.

Защита настаивает, что патрульный не совершал умышленного убийства, а находившийся в машине подросток погиб в результате рикошета.

Как известно, в ночь на 7 февраля 2016 года патрульная полиция в Киеве применила оружие во время преследования BMW, пассажиры которого сели в машину с алкоголем и не реагировали на призывы остановиться.

В результате был ранен17-летний пассажир Михаил Медведев, который позже умер от ранения.

Патрульный инспектор Сергей Олийнык, применивший оружие для задержания автомобиля-нарушителя в Киеве, подчеркнул, что случайно попал в пассажира.

Прокуратура сообщила ему о подозрении в убийстве пассажира BMW. Олийнык был взят под стражу. Позже суд отпустил его под круглосуточный домашний арест.

Главным виновником смерти подростка прокуратура считает водителя автомобиля BMW, который находился в состоянии наркотического опьянения.

Темы: Киевполиция
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