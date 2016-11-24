Парубій хоче, щоб Януковичу на відеодопиті зачитали звинувачення

Спікер Верховної Ради Андрій Парубій пропонує на засіданні Солом'янського районного суду Києва 25 листопада зачитати звинувачення екс-президенту Віктору Януковичу.



Про це він сказав журналістам у четвер в Києві, передає "Інтерфакс-Україна".



"Я думаю, що головне, що повинні зробити українські слідчі – зачитати звинувачення Януковичу для того, щоб ми могли вести справу і могли швидше завершити ті розслідування, які є за злочинами", – сказав Парубій.



Голова Верховної Ради переконаний, що за трагедію під час Революції гідності, анексію Криму і війну на Донбасі несе відповідальність Янукович.



"Вважаю, що те, що було на Майдані, що було після Майдану – це відповідальність Януковича, який став маріонеткою Путіна в Україні. І я думаю, що якщо буде будь-який контакт, ми повинні вимагати його (Януковича) повернення в Україну і повинні зачитати йому звинувачення відповідно до українського Кримінального кодексу", – додав спікер українського парламенту.



Як відомо, Святошинський районний суд Києва ухвалив провести допит Януковича і екс-командувача внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ Станіслава Шуляка з допомогою відеоконференцзв'язку 25 листопада о 13.00.



Янукович після відеодопиту анонсував також прес-конференцію в російському Ростові-на-Дону.