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Парубій хоче, щоб Януковичу на відеодопиті зачитали звинувачення

Четвер, 24 листопада 2016, 13:56

Спікер Верховної Ради Андрій Парубій пропонує на засіданні Солом'янського районного суду Києва 25 листопада зачитати звинувачення екс-президенту Віктору Януковичу.

Про це він сказав журналістам у четвер в Києві, передає "Інтерфакс-Україна".

"Я думаю, що головне, що повинні зробити українські слідчі – зачитати звинувачення Януковичу для того, щоб ми могли вести справу і могли швидше завершити ті розслідування, які є за злочинами", – сказав Парубій.

Голова Верховної Ради переконаний, що за трагедію під час Революції гідності, анексію Криму і війну на Донбасі несе відповідальність Янукович.

"Вважаю, що те, що було на Майдані, що було після Майдану – це відповідальність Януковича, який став маріонеткою Путіна в Україні. І я думаю, що якщо буде будь-який контакт, ми повинні вимагати його (Януковича) повернення в Україну і повинні зачитати йому звинувачення відповідно до українського Кримінального кодексу", – додав спікер українського парламенту.

Як відомо, Святошинський районний суд Києва ухвалив провести допит Януковича і екс-командувача внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ Станіслава Шуляка з допомогою відеоконференцзв'язку 25 листопада о 13.00.

Янукович після відеодопиту анонсував також прес-конференцію в російському Ростові-на-Дону.

"Українська правда" у Threads

Теми: Януковичсуд
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