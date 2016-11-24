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Парубий хочет, чтобы Януковичу на видеодопросе зачитали обвинения

Четверг, 24 ноября 2016, 13:56

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий предлагает на заседании Соломенского районного суда Киева 25 ноября зачитать обвинение экс-президенту Виктору Януковичу.

Об этом он сказал журналистам в четверг в Киеве, передает "Интерфакс-Украина".

"Я думаю, что главное, что должны сделать украинские следователи – зачитать обвинения Януковичу для того, чтобы мы могли вести дело и могли быстрее завершить те расследования, которые есть по преступлениям", -

Председатель Верховной Рады убежден, что за трагедию во время Революции достоинства, аннексию Крыма и войну на Донбассе несет ответственность Янукович.

"Считаю, что то, что было на Майдане, что было после Майдана – это ответственность Януковича, который стал марионеткой Путина в Украине. И я думаю, что если будет какой-либо контакт, мы должны требовать его (Януковича) возвращения в Украину и должны зачитать ему обвинения в соответствии с украинским Уголовным кодексом", – добавил спикер украинского парламента.

Как известно, Святошинский районный суд Киева постановил провести допрос Януковича и экс-командующего внутренних войск Министерства внутренних дел Станислава Шуляка с помощью видеоконференцсвязи 25 ноября в 13.00.

Янукович после видеодопроса анонсировал также пресс-конференцию в российском Ростове -на-Дону.

Темы: Януковичсуд
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