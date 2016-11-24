Росіянин загарбав $6 млн із лиману на Одещині, йдуть обшуки – СБУ

Служба безпеки України розпочала обшуки в офісах приватного морського терміналу в Одеській області, а також у квартирах та будинках його керівників.

Слідчі дії відбуваються у рамках кримінального провадження за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України за підозрою у заволодінні 6 мільйонами доларів корабельних зборів, інформує СБУ.

"У 2015 році компанія відомого російського бізнесмена, якій належить термінал, незаконно оформила права на отримання частини коштів від портових зборів, які до того часу надходили до ДП "Адміністрація морських портів України", – зазначає відомство.

За даними СБУ, "це стало можливим через незаконне оформлення прав власності на частину акваторії Аджалицького лиману, який, відповідно до Конституції, є власністю українського народу".

"Під час обшуків оперативники спецслужби вже вилучили чимало необлікованої валюти, а також печатки офшорних компаній. Правомірність їх отримання та використання встановить досудове слідство", – інформує спецслужба.

Слідчі дії тривають.