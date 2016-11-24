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Россиянин заграбастал $6 млн с лимана на Одещине, идут обыски – СБУ

Четверг, 24 ноября 2016, 14:55

Служба безопасности Украины начала обыски в офисах частного морского терминала в Одесской области, а также в квартирах и домах его руководителей.

Следственные действия происходят в рамках уголовного производства по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины по подозрению в завладении 6 миллионами долларов корабельных сборов, информирует СБУ.

"В 2015 году компания известного российского бизнесмена, которой принадлежит терминал, незаконно оформила права на получение части средств от портовых сборов, которые на то время поступали в ГП "Администрация морских портов Украины", – отмечает ведомство.

По данным СБУ, "это стало возможным из-за незаконного оформления прав собственности на часть акватории Аджалицкого лимана, который, согласно Конституции, является собственностью украинского народа".

"Во время обысков оперативники спецслужбы уже изъяли много неучтенной валюты, а также печати оффшорных компаний. Правомерность их получения и использования установит досудебное следствие", – информирует спецслужба.

Идут следственные действия.

Темы: СБУОдесская областьЧерное мореРосcия
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