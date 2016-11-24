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Порошенко обговорив російську агресію з Трампом

Четвер, 24 листопада 2016, 15:10

Президент Петро Порошенко провів телефонну розмову з обраним президентом США Дональдом Трампом, під час якої, зокрема, обговорювалося питання російської анексії Криму та агресії на Сході.

Про це Порошенко заявив під час прес-конференції у Брюсселі.

"Питання російської агресії, нелегальної анексії Криму було підняте обраним президентом Трампом під час розмови зі мною", – сказав він.

Порошенко не став розкривати зміст розмови з Трампом, але додав, що надав йому "дуже детальну інформацію" про ситуацію в Криму та на Донбасі.

Він також запевнив, що "Україна має сильну двопартійну підтримку в Конгресі США", яка залишиться і надалі.

У свою чергу президент Європейської ради Дональд Туск додав, що також розмовляв з Трампом про Україну і заявив, що реакція Трампа була "як мінімум перспективною у порівнянні з деякими заявами під час виборчої кампанії".

Як відомо, раніше Трамп неодноразово робив заяви щодо України та Криму зокрема, у яких натякав на законність анексії Криму. Також він давав зрозуміти, що його не надто цікавить питання України.

Олег Шанковський, УП

Теми: ПорошенкоТрампСШАКримРосія
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