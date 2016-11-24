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Порошенко обсудил российскую агрессию с Трампом

Четверг, 24 ноября 2016, 15:10

Президент Петр Порошенко провел телефонный разговор с избранным президентом США Дональдом Трампом, во время которой, в частности, обсуждался вопрос о российской аннексии Крыма и агрессии на Востоке.

Об этом Порошенко заявил во время пресс-конференции в Брюсселе.

"Вопрос российской агрессии, нелегальной аннексии Крыма был поднят избранным президентом Трампом во время разговора со мной", – сказал он.

Порошенко не стал раскрывать содержание разговора с Трампом, но добавил, что предоставил ему "очень подробную информацию" о ситуации в Крыму и на Донбассе.

Он также заверил, что "Украина имеет сильную двухпартийную поддержку в Конгрессе США", которая останется и в дальнейшем.

В свою очередь президент Европейского совета Дональд Туск добавил, что также разговаривал с Трампом об Украине и заявил, что реакция Трампа была "как минимум перспективной в сравнении с некоторыми заявлениями во время избирательной кампании".

Как известно, ранее Трамп неоднократно делал заявления относительно Украины и Крыма в частности, в которых намекал на законность аннексии Крыма. Также он давал понять, что его не слишком интересует вопрос Украины.

Олег Шанковский, УП

Темы: ПорошенкоТрампСШАКрымРосcия
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