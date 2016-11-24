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НАБУ затримало 4 осіб, які хотіли розікрасти 18 млн грн

Четвер, 24 листопада 2016, 17:25

Детективи НАБУ у Запорізькій області викрили організовану групу, учасники якої намагалися заволодіти коштами "Запоріжцивільпроекту" у сумі понад 18 млн грн.

Про це йдеться у повідомленні відомства у четвер.

"Для досягнення плану вчинення злочину учасники групи (в тому числі керівники державного підприємства) протягом 2015 створили фіктивну заборгованість ДП перед підконтрольним приватним підприємством, звернулися до суду для її стягнення, а в подальшому мали намір отримати кошти за рахунок реалізації нерухомого майна ДП", - сказано у повідомленні.

Вказується, що наразі затримані 4 людини. Дії підозрюваних кваліфіковані за статтею "замах на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем та службове підроблення".

Українська правда

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Теми: НАБУЗапоріжжяарешт
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