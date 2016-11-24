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НАБУ задержало 4 человек, которые хотели разворовать 18 млн грн

Четверг, 24 ноября 2016, 17:25

Детективы НАБУ в Запорожской области разоблачили организованную группу, участники которой пытались завладеть средствами "Запорожгражданпроект" в сумме более 18 млн грн.

Об этом говорится в сообщении ведомства в четверг.

"Для достижения плана совершения преступления участники группы (в том числе руководители государственного предприятия) в течение 2015 создали фиктивную задолженность ГП перед подконтрольным частным предприятием, обратились в суд для ее взыскания, а в дальнейшем намеревались получить средства за счет реализации недвижимого имущества ГП", - сказано в сообщении.

Указывается, что в настоящее время задержано 4 человека.

Действия подозреваемых квалифицированы по статье "покушение на завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением и служебный подлог".

Украинская правда

Темы: НАБУЗапорожьеарест
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