НАПК обвиняет Минюст в блокировании начала проверки электронной декларации

Заместитель председателя Национального агентства по предупреждению коррупции Руслан Радецкий обвиняет Министерство юстиции в том, что оно заблокировало начало проверки электронных деклараций чиновников.

Об этом он написал на своей Facebook-странице.

Радецкий назвал безосновательным отказ Минюста в регистрации разработанного НАПК порядка проверки электронной декларации.

"Мы не можем пока прокомментировать "многочисленные замечания" специалистов Министерства юстиции к этим документам, поскольку до сих пор их не получили. Однако обязательно это сделаем сразу же после их поступления в НАПК ", - написал он.

"Сейчас же хотим отметить, что Министерство юстиции в погоне за пиаром, сказало неправду, обвиняя Агентство в том, что специалисты Министерства не привлеченных к разработке проектов Порядков", - добавил Радецкий, опубликовав копию протокола заседания.

"К сожалению, вынуждены констатировать, что Министерство юстиции фактически заблокировало работу НАПК по проверке деклараций", - заявил заместитель председателя НАПК.

Украинская правда