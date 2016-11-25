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ОБСЄ зафіксувала рекордний рівень порушень на Донбасі

П'ятниця, 25 листопада 2016, 02:42
ОБСЄ зафіксувала рекордний рівень порушень на Донбасі

За даними Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, за останні тижні на сході України зареєстровано найбільшу кількість випадків порушення режиму перемир'я за весь час спостережень.

Про це заявив в четвер представник США при організації Даніель Байєр, виступаючи в Постійній раді ОБСЄ, передає "Укрінформ".

"Ситуація продовжує погіршуватися в східній частині України. Так, в середині листопада порушення режиму припинення вогню досягло найвищого рівня з моменту створення Спеціальної моніторингової місії в 2014 році", - зазначив він.

Крім того, за його словами, ОБСЄ минулого тижня зареєструвала найбільшу за всю історію кількість порушень з використанням важких озброєнь, в тому числі, систем залпового вогню.

При цьому Байєр підкреслив, що основну відповідальність за ці порушення продовжують нести російсько-сепаратистські сили. У зв'язку з цим він закликав сторони в повній мірі виконувати Мінські угоди і забезпечити місії повний доступ до всіх територій Донбасу, особливо до тих, які перебувають під контролем бойовиків.

Також американський дипломат звернув увагу на збільшення випадків залякування міжнародних спостерігачів з боку сепаратистів. Тільки за останні два місяці їх було зареєстровано дев'ять, і у всіх випадках вони залишилися безкарними.

"Це неприйнятно. Росія і сепаратисти, яких вона підтримує, повинні визнавати свою відповідальність за таку поведінку і забороняти залякування і погрози на адресу спостерігачів", - підкреслив Байєр.

Від імені США він закликав сторони конфлікту відвести війська з цивільних районів і подякував українській стороні за оголошену готовність здійснити цей крок.

Теми: ОБСЄДонбас
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