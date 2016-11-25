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ОБСЕ зафиксировала рекордный уровень нарушений на Донбассе

Пятница, 25 ноября 2016, 02:42
ОБСЕ зафиксировала рекордный уровень нарушений на Донбассе

По данным Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, за последние недели на востоке Украины зарегистрировано наибольшее количество случаев нарушения режима перемирия за все время наблюдений.

Об этом заявил в четверг представитель США при организации Даниэль Байер, выступая в Постоянном совете ОБСЕ, передает "Укринформ".

"Ситуация продолжает ухудшаться в восточной части Украины. Так, в середине ноября нарушение режима прекращения огня достигло самого высокого уровня с момента создания Специальной мониторинговой миссии в 2014 году", - отметил он.

Кроме того, по его словам, ОБСЕ на прошлой неделе зарегистрировала наибольшее за всю историю количество нарушений с использованием тяжелых вооружений, в том числе, систем залпового огня.

При этом Байер подчеркнул, что основную ответственность за эти нарушения продолжают нести российско-сепаратистские силы. В этой связи он призвал стороны в полной мере выполнять Минские соглашения и обеспечить миссии полный доступ ко всем территориям Донбасса, особенно к тем, которые находятся под контролем боевиков.

Также американский дипломат обратил внимание на увеличение случаев запугивания международных наблюдателей со стороны сепаратистов. Только за последние два месяца их было зарегистрировано девять, и во всех случаях они остались безнаказанными.

"Это неприемлемо. Россия и сепаратисты, которых она поддерживает, должны признавать свою ответственность за такое поведение и запрещать запугивания и угрозы в адрес наблюдателей", - подчеркнул Байер.

От имени США он призвал стороны конфликта отвести войска из гражданских районов и поблагодарил украинскую сторону за объявленную готовность осуществить этот шаг.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ОБСЕДонбасс
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